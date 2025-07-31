Украинец Шульга подписал двусторонний контракт с клубом НБА: детали

Украинский баскетболист Максим Шульга подписал двусторонний контракт с самым титулованным клубом НБА — Бостон Селтикс.

Об этом говорится на сайте НБА в разделе соглашений.

Шульга заключил контракт с Бостон Селтикс

Соглашение означает, что за сезон-2025/26 Шульга заработает $636 435 и сможет принять участие в около 50 матчах регулярного сезона как игрок Селтикс.

Сейчас смотрят

Вероятно, большую часть сезона украинец проведет в составе фарм-клуба Бостона — Мэн Селтикс, который выступает в G-лиге. Там он будет играть под руководством Фила Пресси.

Максим Шульга был выбран под 57-м номером во втором раунде драфта НБА.

В Летней лиге НБА Шульга принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 5,0 очков и делая 3,8 ассиста.

Напомним, в конце июня Бостон Селтикс задрафтовал 23-летнего Максима Шульгу.

Украинец был выбран во втором раунде драфта под 57-м общим номером командой Орландо Меджик и обменян в Бостон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.