Українець Шульга підписав двосторонній контракт із клубом НБА: деталі

Український баскетболіст Максим Шульга підписав двосторонній контракт із найтитулованішим клубом НБА – Бостон Селтікс.

Про це зазначається на сайті НБА у розділі угоди.

Шульга уклав контракт із Бостон Селтікс

Угода означає, що за сезон-2025/26 Шульга заробить $636 435 та зможе взяти участь у близько 50 матчах регулярного сезону як гравець Селтікс.

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Ймовірно, більшу частину сезону українець проведе у складі фарм-клубу Бостона – Мен Селтікс, який виступає у G-лізі. Там він гратиме під керівництвом Філа Прессі.

Максим Шульга був обраний під 57-м номером у другому раунді драфту НБА.

У Літній лізі НБА Шульга взяв участь у п’яти матчах, набираючи у середньому 5,0 очок та роблячи 3,8 асиста.

Нагадаємо, наприкінці червня Бостон Селтікс задрафтував 23-річного Максима Шульгу.

Українець був обраний у другому раунді драфту під 57-м загальним номером командою Орландо Меджик та обміняний до Бостона.

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