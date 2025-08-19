На языке России мы здесь не общаемся: арбитр вызвала овации стадиона во время матча

В матче женского чемпионата Украины по футболу между командами Колос (Ковалевка) и Систерс (Одесса) произошел инцидент, который активно обсуждают в социальных сетях из-за решения главного рефери Анастасии Романюк.

Она наказала желтой карточкой футболистку Систерс Ирину Майбородину за неспортивное поведение, а затем раскритиковала за использование русского языка в матче чемпионата Украины.

Скандал на матче Колос – Систерс: детали

В конце первого тайма матча Ирина Майбородина упала после контакта с игроком Колоса Соломией Купьяк.

Арбитр матча Анастасия Романюк не нашла нарушения в действиях Купьяк в этом инциденте, с чем не согласилась Майбородина.

Футболистка Систерс начала кричать и агрессивно махать руками, требуя горчичника для соперницы. Вместо этого Романюк показала желтую карточку Майбородиной.

В ситуацию вмешался тренер одесской команды Денис Колчин и стал требовать от Романюк объяснить свое решение.

– На языке России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие. Попросила игрока общаться на украинском языке, – объяснила Романюк тренеру Систерс.

Ее объяснение было хорошо слышно на стадионе, а зрители взорвались аплодисментами, поддержав позицию футбольного судьи.

Момент с вручением желтой карточки с 58:10 мин.

Сам матч завершился победой Систерс со счетом 2:1.

В чемпионате Украины одесская команда имеет 9 очков в трех поединках. Столько же набрали еще три команды: Металлист 1925, Ворскла и Шахтер.

Следующий матч Систерс проведут против женской команды Шахтера, а Колос сыграет с Ворсклой.

