Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал спор с блогером из-за языка во время матча медиафутбольной лиги.

Свое обращение с объяснением футболист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Селезнев о языковом скандале

Сначала Селезнев сказал, что родился, вырос, получил образование и построил карьеру в украинском Донбассе. А его целью была популяризация украинского футбола в Украине и мире.

— Сейчас я учу украинский язык и стараюсь свободно на нем разговаривать. За время войны я приложил все усилия, чтобы Украина была сильной, свободной и независимой. Я не хочу быть участником языковых скандалов и не позволю использовать свою фамилию в ситуациях, которые будут противоречивыми для Украины, — сказал он.

Экс-футболист сборной добавил, что верит в то, что Донбасс будет украинским, а он сможет приехать в Макеевку на могилу своего отца.

— Все мои истории в Instagram и средствах массовой информации говорят о том, что я гражданин Украины, который поддерживает своих героев, бойцов и людей. И что бы ни говорили люди, которые не знают мою жизнь, мою историю и мою семью, я официально заявляю: я — гражданин Украины. Слава Украине! — добавил Евгений.

Что предшествовало

Во время матча в медиафутбольной лиге между командами Odesa Football Media Team и FC Armat Селезнев стал участником словесного конфликта из-за русского языка с юным блогером с никнеймом RENEPRO

Последний упрекнул экс-игрока сборной Украины, что тот общается на поле на русском языке. Селезнев не сдержал эмоций и ответил подростку.

После этого FC Armat опубликовал видео из раздевалки, показав, что Селезнев общается с командой на украинском языке.

Парень тоже выложил обращение, в котором объяснил, что в повседневной жизни общается на русском, но в публичном пространстве сознательно переходит на украинский. По его словам, он не имел целью хайповать на языковом вопросе.

Но в клубе Odesa Football Media Team поступок парня расценили как проявление неуважения к команде и решили с ним попрощаться из-за того, что ситуация “вышла за пределы спортивного контекста и имеет негативные последствия”.

Фото: ФК Армат

