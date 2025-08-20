Вслед за Бех-Романчук: еще одна украинская легкоатлетка отстранена из-за допинга

Украинская легкоатлетка Алина Ярошина, специализирующаяся в беге на 400 метров, получила отстранение от соревнований из-за положительного теста на допинг.

Об этом сообщается на сайте Национального антидопингового центра Украины.

Ярошина отстранена из-за допинга

28-летняя Алина Ярошина официально отстранена с 14 июля 2025 года.

По результатам допинг-теста, в ее организме обнаружили следы запрещенного вещества остарин и его метаболитов одефенилостарин, а также RAD140. Это нарушает статьи 2.1 и 2.2.

Из-за проваленного допинг-теста Ярошиной грозит четырехлетняя дисквалификация. В то же время, этот срок могут сократить до двух лет, если спортсменка докажет, что запрещенные вещества попали в ее организм непреднамеренно.

Последний раз украинская легкоатлетка участвовала в соревнованиях в Дублине 11 июля 2025 года. Там она заняла седьмое место.

До этого Ярошина участвовала в дебютном для себя командном чемпионате Европы, куда отобралась после победы в чемпионате Украины с личным рекордом – 53,25 сек.

Накануне решения по допинг-делу получила другая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую дисквалифицировали на четыре года.

