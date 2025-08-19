Бех-Романчук приостановила карьеру после проваленного допинг-теста

Украинская спортсменка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук сообщила о приостановке своей карьеры после того, как получила отстранение из-за положительного результата допинг-теста.

Бех-Романчук заявила о приостановке карьеры

Как заявила Марина Бех-Романчук, она приняла решение о паузе в карьере из-за непростого периода, связанного с расследованием допинг-инцидента.

— Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась верна своим ценностям и доказала, что честный спорт — это возможно, — пояснила легкоатлетка.

По словам украинской спортсменки, в ее карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы поставить под сомнение. Марина Бех-Романчук подчеркнула, что гордится этим.

Легкоатлетка рассказала, что ей приходится делать трудный выбор. В то же время Бех-Романчук отметила, что больше не может бороться на два фронта — за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и будущее в личной жизни.

По словам спортсменки, это невероятно истощает эмоционально и влияет на ее здоровье. Она убеждена, что иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому она делает паузу, чтобы сосредоточиться на семье и своем здоровье.

Бех-Романчук отметила, что она категорически не согласна с решением Athletics Integrity Unit. Спортсменка объяснила, что отказалась подписывать любые документы, требующие признания вины, поскольку для нее важно достоинство.

В то же время легкоатлетка добавила, что ей больно от небрежного отношения к ее делу и того, что не было проведено необходимое расследование.

Недавно украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук отстранили на четыре года от соревнований из-за положительного допинг-теста.

Дисквалификация означает, что она будет находиться вне спорта до мая 2029 года. Ей учли срок отстранения, который начался в мае 2025 года.

Она получила максимальный четырехлетний срок, поскольку не признала нарушение. Спортсменка могла получить вдвое меньший бан, если бы в результате расследования удалось доказать непреднамеренное попадание запрещенного вещества в организм.

