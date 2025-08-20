Слідом за Бех-Романчук: ще одна українська легкоатлетка відсторонена через допінг

Українська легкоатлетка Аліна Ярошина, яка спеціалізується у бігу на 400 метрів, отримала відсторонення від змагань через позитивний тест на допінг.

Про це повідомляється на сайті Національного антидопінгового центру України.

Ярошина відсторонена через допінг

28-річна Аліна Ярошина офіційно відсторонена від 14 липня 2025 року.

За результатами допінг-тесту, в її організмі виявили сліди забороненої речовини — остарину — та його метаболітів — одефенілостарину, а також RAD140. Це порушує статті 2.1 та 2.2.

Через провалений тест на допінг Ярошиній загрожує чотирирічна дискваліфікація. Водночас цей термін можуть скоротити до двох років, якщо спортсменка доведе, що заборонені речовини потрапили до її організму ненавмисно.

Востаннє українська легкоатлетка брала участь у змаганнях у Дубліні 11 липня 2025 року. Там вона посіла сьоме місце.

До того Ярошина брала участь у дебютному для себе командному чемпіонаті Європи, куди відібралась після перемоги у чемпіонаті України з особистим рекордом – 53.25 сек.

Напередодні рішення у допінг-справі отримала інша українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яку дискваліфікували на чотири роки.

