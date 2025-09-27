Международный паралимпийский комитет (МПК) не продлил отстранение паралимпийских комитетов России и Беларуси, восстановив их статус.

Об этом сообщается на официальном сайте МПК.

МПК восстановил статус комитетов РФ и Беларуси

В субботу, 27 сентября, в Сеуле (Южная Корея) состоялось заседание Генассамблеи, где члены МПК проголосовали против продления частичного отстранения России и Беларуси.

Сначала на голосование выносили предложение о полном отстранении России, но 111 членов выступили за, 55 проголосовали против, а еще 11 воздержались. В итоге, необходимой половины голосов не набрали.

Также не поддержали решение о продлении частичного отстранения паралимпийского комитета РФ.

Не поддержали и предложение о полной и частичной приостановке членства Беларуси.

Таким образом, паралимпийским комитетам России и Беларуси вернут полные права и привилегии членства в Международном паралимпийском комитете.

Это, вероятно, означает, что российские параатлеты снова смогут выступать на соревнованиях под флагом России.

Отметим, что в Украине действующим законодательством запрещено направлять национальные сборные на турниры, где страны-агрессоры выступают под собственной государственной символикой и без соблюдения принципа нейтралитета.

