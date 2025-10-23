Американский гроссмейстер и один из самых популярных шахматных стримеров Даниэль Народицкий неожиданно скончался в возрасте 29 лет.

Семья шахматиста объявила о его смерти в понедельник в заявлении, опубликованном его клубом Charlotte Chess Center. Причина смерти не указана.

После его смерти в шахматном сообществе разгорелся скандал, который будет расследовать Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Причиной этому стали неоднозначные заявления российского шахматиста Владимира Крамника.

Смерть Народицкого: что известно о скандале с Крамником

ФИДЕ заявила, что изучает публичные обвинения в адрес Даниэля Народицкого, которые выдвигал бывший чемпион мира Владимир Крамник из России накануне смерти 29-летнего шахматиста.

Крамник начал обвинять Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах в октябре прошлого года. В течение последнего года он продолжал выдвигать подозрения по этому поводу в соцсетях, но не предоставляя доказательств.

Народицкий отрицал обвинения в мошенничестве, обвинив Крамника в попытке разрушить его жизнь.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил в среду, что передал все соответствующие публичные заявления Крамника, сделанные до и после смерти Народицкого, на рассмотрение Комиссии по этике и дисциплине. Он пообещал, что федерация будет принимать “соответствующие меры” в любом случае, когда будет выявлено публичное преследование или издевательство.

Расследование началось после того, как несколько гроссмейстеров, среди которых Хикару Накамура и Нихал Сарин, выступили с критикой поведения Крамника, заявив, что россиянин преследовал Народицкого и пытался уничтожить его репутацию.

Пятикратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен назвал преследование Крамником Народицкого “ужасным”.

Во время своего последнего прямого эфира в субботу Народицкий рассказал своим онлайн-подписчикам, что обвинения Крамника в мошенничестве сильно повлияли на него.

– С тех пор, как началась эта история с Крамником, я чувствую, что когда я начинаю хорошо играть, люди предполагают худшие намерения. Проблема заключается именно в длительном эффекте этого, – сказал Народицкий, добавив, что Крамник когда-то был одним из его “героев”.

Крамник продолжал публиковать сообщения о Народицком в день объявления о его смерти, называя это трагедией и выдвигая предположения о ее причине. Крамник написал в соцсети X, что смерть “должна быть расследована полицией”. В среду он написал, что получил угрозы после обнародования «публичной информации о темной стороне современных шахмат».

Это не первый случай, когда Крамника обвиняют в преследовании. Популярный интернет-сервер шахмат Chess.com закрыл блог Крамника на сайте в 2023 году, заявив, что он использовал его для распространения безосновательных обвинений в отношении десятков игроков.

В следующем году Крамник опубликовал в социальных сетях список игроков под названием Обман во вторник, в который вошел чешский гроссмейстер Давид Навара. Позже Навара написал в своем блоге, что публичные обвинения Крамника заставили его задуматься о самоубийстве. Крамник в ответ обвинил Навару в клевете.

Источник : AP News

