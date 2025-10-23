Американський гросмейстер та один із найпопулярніших шахових стрімерів Даніель Народицький несподівано помер у віці 29 років.

Родина шахіста оголосила про його смерть у понеділок у заяві, який опублікував його клуб Charlotte Chess Center. Причина смерті не вказана.

Після його смерті у шаховій спільноті спалахнув скандал, який розслідуватиме Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ). Причиною цьому стали неоднозначні заяви російського шахіста Володимира Крамника.

Смерть Народицького: що відомо про скандал з Крамником

ФІДЕ заявила, що вивчає публічні звинувачення на адресу Даніеля Народицького, які висував колишній чемпіон світу Володимир Крамник із Росії напередодні смерті 29-річного шахіста.

Крамник почав звинувачувати Народицького в шахрайстві в онлайн-шахах у жовтні минулого року. Протягом останнього року він продовжував висувати підозри щодо цього у соцмережах, але не надаючи доказів.

Народицький заперечував звинувачення у шахрайстві, звинувативши Крамника у спробі зруйнувати його життя.

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович заявив у середу, що передав усі відповідні публічні заяви Крамника, зроблені до і після смерті Народицького, на розгляд Комісії з етики та дисципліни. Він пообіцяв, що федерація вживатиме “відповідних заходів” у будь-якому випадку, коли буде виявлено публічне переслідування або знущання.

Розслідування розпочали після того, як кілька гросмейстерів, серед яких Хікару Накамура та Ніхал Сарін, виступили з критикою поведінки Крамника, заявивши, що росіянин переслідував Народицького та намагався знищити його репутацію.

П’ятиразовий чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен назвав переслідування Крамником Народицького “жахливим”.

Під час свого останнього прямого ефіру в суботу Народицький розповів своїм онлайн-підписникам, що звинувачення Крамника в шахрайстві сильно на нього вплинули.

– Відтоді, як почалася ця історія з Крамником, я відчуваю, що коли я починаю добре грати, люди припускають найгірші наміри. Проблема полягає саме в тривалому ефекті цього, — сказав Народицький, додавши, що Крамник колись був одним з його “героїв”.

Крамник продовжував публікувати дописи про Народицького в день оголошення про його смерть, називаючи це трагедією і висуваючи припущення щодо її причини. Крамник написав у соцмережі X, що смерть “повинна бути розслідувана поліцією”. У середу він написав, що отримав погрози після оприлюднення “публічної інформації про темну сторону сучасних шахів”.

Це не перший випадок, коли Крамника звинувачують у переслідуванні. Популярний інтернет-сервер шахів Chess.com закрив блог Крамника на сайті в 2023 році, заявивши, що він використовував його для поширення безпідставних звинувачень щодо десятків гравців.

Наступного року Крамник опублікував у соціальних мережах список гравців під назвою Обман у вівторок, до якого увійшов чеський гросмейстер Давид Навара. Пізніше Навара написав у своєму блозі, що публічні звинувачення Крамника змусили його замислитися про самогубство. Крамник у відповідь звинуватив Навару в наклепі.

Джерело : AP News

