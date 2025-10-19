Американская ню-метал группа Limp Bizkit сообщила о смерти своего соучредителя и басиста Сэма Риверса. Музыкант ушел из жизни в возрасте 48 лет. Причина смерти пока не разглашается.

Об этом пишет ВВС.

Умер Сэм Риверс

— С первой ноты, которую мы исполнили вместе, Сэм приносил свет и ритм, которые невозможно заменить. Его талант был природным, присутствие – незабываемым, сердце – огромным, – говорится в заявлении, опубликованном группой.

Группа Limp Bizkit, в состав которой входят Фред Дерст, Джон Отто, DJ Lethal и теперь уже покойный Сэм Риверс, была основана в 1994 году.

Сейчас смотрят

Благодаря уникальному сочетанию хип-хопа и рока, а также эмоциональным текстам, группа стала одним из ключевых представителей ню-метал сцены в конце 1990-х – начале 2000-х годов.

Среди самых успешных альбомов Limp Bizkit – Significant Other, Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water, а также хиты Take a Look Around и номер один в чартах Rollin’ (Air Raid Vehicle).

В 2000 году Сэм Риверс получил престижную награду Gibson как лучший басист.

— Мы пережили столько моментов – безумных, тихих, прекрасных – и каждый из них был особенным, потому что Сэм был рядом, – добавили музыканты в своем заявлении.

В 2015 году Риверс покинул группу на несколько лет из-за проблем со здоровьем. Музыкант рассказывал, что причиной стала болезнь печени, вызванная “чрезмерным употреблением алкоголя”.

— Я бросил пить и делал все, что говорили врачи. Мне провели лечение от алкоголя и трансплантацию печени, которая подошла идеально, — говорил Риверс.

Несмотря на болезнь, Сэм Риверс продолжал выступать с Limp Bizkit. Группа выпустила новый сингл Making Love to Morgan Wallen в сентябре и выступила на Reading Festival в августе.

Их последний студийный альбом Still Suck вышел четыре года назад.

Напомним, в возрасте 74 лет умер Эйс Фрейли, гитарист и основатель культовой рок-группы Kiss.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.