Сине-желтые на первом месте завершили преквалификационный раунд, получив путевку в основную часть отбора на ЧМ-2027.

В первые десять минут встречи преимущество на площадке удерживала Грузия. Украинские игроки сделали девять дальних попыток, однако точными оказались только две, и на перерыв они ушли с отставанием в восемь очков (15:23).

Во второй четверти точность бросков сборной Украины выросла до 66%, тогда как соперник успешно завершил лишь треть атак, компенсируя это результативностью трехочковых. Около половины очков сине-желтых (12) принес разыгрывающий Александр Ковляр, который удачно завершил шесть атак.

После большого перерыва, завершенного с отставанием в пять очков (43:48), сборная Украины смогла сравнять счет в третьей четверти – 53:53. Ковляр успешно реализовал четыре первые атаки гостей, включая оба штрафных броска.

К началу финальной десятиминутки Украина вышла вперед – 66:61 по итогам трех периодов. Очки для сине-желтых приносили Артем Пустовой и Вячеслав Бобров, а единственную точную дальнюю попытку оформил Александр Липовый.

В заключительной четверти подопечные Айнарса Багатскиса увеличили преимущество до 13 очков — финальный счет 92:79.

Благодаря победе, сборная Украины возглавила турнирную таблицу квалификации на ЧМ-2027, набрав два очка. В параллельном матче группы Испания обыграла Данию. Следующую игру сине-желтые проведут против Дании 30 ноября.

