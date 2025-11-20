В швейцарском Цюрихе провели жеребьевку стадии плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. По ее итогам сборная Украины узнала своего соперника.

Сине-желтые попали в плей-офф благодаря тому, что финишировали на втором месте в квартете D.

Соперник сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Всего в плей-офф раунда попали 16 сборных. Украина перед жеребьевкой попала в первую корзину вместе с Италией, Турцией и Данией, что автоматически лишало ее шансов встретиться с этими командами.

Соперником сборной Украины стала команда Швеции, которая была в четвертой корзине. Матч полуфинала плей-офф квалификации состоится 26 марта 2026 года.

В случае победы, украинцы в финале плей-офф отбора сыграют против Польши или Албании.

Отметим, что оба поединка в плей-офф отбора будут для сине-желтых номинально домашними.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2026

Путь A

Италия – Северная Ирландия;

Уэльс — Босния и Герцеговина.

Путь B

Украина – Швеция;

Польша – Албания.

Путь C

Турция – Румыния;

Словакия – Косово.

Путь D

Дания – Северная Македония;

Чехия — Ирландия.

Жеребьевка финальной части чемпионата мира-2026 по футболу состоится 5 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует 11 июня и продлится до 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

