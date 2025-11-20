Определился соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026 по футболу
В швейцарском Цюрихе провели жеребьевку стадии плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. По ее итогам сборная Украины узнала своего соперника.
Сине-желтые попали в плей-офф благодаря тому, что финишировали на втором месте в квартете D.
Соперник сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Всего в плей-офф раунда попали 16 сборных. Украина перед жеребьевкой попала в первую корзину вместе с Италией, Турцией и Данией, что автоматически лишало ее шансов встретиться с этими командами.
Соперником сборной Украины стала команда Швеции, которая была в четвертой корзине. Матч полуфинала плей-офф квалификации состоится 26 марта 2026 года.
В случае победы, украинцы в финале плей-офф отбора сыграют против Польши или Албании.
Отметим, что оба поединка в плей-офф отбора будут для сине-желтых номинально домашними.
Результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2026
Путь A
- Италия – Северная Ирландия;
- Уэльс — Босния и Герцеговина.
Путь B
- Украина – Швеция;
- Польша – Албания.
Путь C
- Турция – Румыния;
- Словакия – Косово.
Путь D
- Дания – Северная Македония;
- Чехия — Ирландия.
Жеребьевка финальной части чемпионата мира-2026 по футболу состоится 5 декабря.
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует 11 июня и продлится до 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.