Збірна України з баскетболу стартувала з перемоги над Грузією у відборі на чемпіонат світу із рахунком 92:79.

Синьо-жовті на першому місці завершили прекваліфікаційний раунд, здобувши путівку в основну частину відбору на ЧС-2027.

Відбір на ЧС-2027 з баскетболу: Україна обіграла Грузію

У перші десять хвилин зустрічі перевагу на майданчику утримувала Грузія. Українські гравці зробили дев’ять дальніх спроб, проте влучними виявилися лише дві, і на перерву вони пішли з відставанням у вісім очок (15:23).

У другій чверті точність кидків збірної України зросла до 66%, тоді як суперник успішно завершив лише третину атак, компенсуючи це результативністю триочкових. Близько половини очок синьо-жовтих (12) приніс розігруючий Олександр Ковляр, який вдало завершив шість атак.

Після великої перерви, завершеної з відставанням у п’ять очок (43:48), збірна України змогла зрівняти рахунок у третій чверті – 53:53. Ковляр успішно реалізував чотири перші атаки гостей, включно з обома штрафними кидками.

До початку фінальної десятихвилинки Україна вийшла вперед — 66:61 за підсумками трьох періодів. Очки для синьо-жовтих приносили Артем Пустовий та В’ячеслав Бобров, а єдину влучну дальню спробу оформив Олександр Липовий.

У заключній чверті підопічні Айнарса Багатскіса збільшили перевагу до 13 очок – фінальний рахунок 92:79.

Завдяки перемозі, збірна України очолила турнірну таблицю кваліфікації на ЧС-2027, набравши два очки. У паралельному матчі групи Іспанія обіграла Данію. Наступну гру синьо-жовті проведуть проти Данії 30 листопада.

