Украина одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу в квалификации на чемпионат мира 2027 года. В матче второго тура сине-желтые одолели сборную Дании со счетом 88:71.
Украина была номинальным хозяином встречи, а сам матч состоялся в Риге.
В первой четверти лидер менялся шесть раз, но в конце преимущество одержала Дания, опередив украинцев на два очка (20:18).
К середине второй десятиминутки сборная Украины взяла инициативу в свои руки и завершила четверть с преимуществом в десять очков – 46:36.
В третьей четверти сине-желтые только закрепили свое лидерство, увеличив отрыв до 27 очков. На старте заключительной десятиминутки Украина имела преимущество в 31 очко, и даже после его сокращения до 17 очков команда сохранила победу – 88:71.
Самым результативным игроком Украины стал разыгрывающий Александр Ковляр, набравший 28 очков.
В другом матче группы во втором туре Испания обыграла Грузию со счетом 90:61 и благодаря лучшей разнице очков вышла на первую строчку. У Украины также 4 очка, но она идет второй.
Следующую игру в отборе на ЧМ-2027 сборная Украины по баскетболу проведет 27 февраля против команды Испании.