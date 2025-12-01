Збірна України з баскетболу здобула другу перемогу у кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року. У матчі другого туру синьо-жовті здолали збірну Данії з рахунком 88:71.

Україна була номінальним господарем зустрічі, а сам матч відбувся у Ризі.

Україна обіграла Данію у відборі на ЧС-2027 з баскетболу

У першій чверті лідер змінювався шість разів, але наприкінці перевагу здобула Данія, випередивши українців на два очки (20:18).

Зараз дивляться

До середини другої десятихвилинки збірна України взяла ініціативу в свої руки та завершила чверть із перевагою у десять очок – 46:36.

У третій чверті синьо-жовті лише закріпили своє лідерство, збільшивши відрив до 27 очок. На старті заключної десятихвилинки Україна мала перевагу у 31 очко, та навіть після її скорочення до 17 очок команда втримала перемогу – 88:71.

Найрезультативнішим гравцем України став розігруючий Олександр Ковляр, який набрав 28 очок.

В іншому матчі групи у другому турі Іспанія обіграла Грузію з рахунком 90:61 та завдяки кращій різниці очок вийшла на першу сходинку. В України так само 4 очки, але вона йде другою.

Наступну гру у відборі на ЧС-2027 збірна України з баскетболу проведе 27 лютого проти команди Іспанії.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.