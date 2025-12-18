Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о сотрудничестве с командой чемпиона мира Александра Усика во время подготовки британца к бою с боксером-блогером Джейком Полом.

Об этом сообщает издание Boxing Scene.

Джошуа о сотрудничестве с командой Усика

Энтони Джошуа к бою с Джейком Полом помогает готовиться украинский тренер Егор Голуб. Британец признался, что Голуб и остальная команда Усика изменили его.

– Возможно, то, что я больше молюсь, это важно, и я научился этому от команды, важности молитвы. Да, это важно для меня. Да, теперь я больше молюсь, – признался Джошуа.

Также Энтони рассказал, что сам бой против Пола для него это не просто возвращение на ринг после болезненного поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году, но и возможность “немного развлечься и наделать шума”.

– Это было не просто для того, чтобы вернуться, немного развлечься, наделать шума, вернуться на первое место, на первую ступеньку, и показать людям, почему мы являемся ведущими бойцами в мире, с лучшей промоутерской командой в мире и лучшей тренерской командой в мире. Мы снова впереди, и 19 декабря мы докажем, почему, – сказал Джошуа.

Бой Джошуа – Пол состоится в ночь на 20 декабря в Майами. Поединок рассчитан на восемь раундов. Трансляция будет доступна на платформе Netflix.

