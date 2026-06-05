Сбой в Приватбанке: есть проблемы с доступом к отдельным сервисам
- В работе мобильного приложения Приват24 и официального сайта Приватбанка произошел масштабный технический сбой.
- В финучреждении подтвердили наличие сложностей с доступом к онлайн-сервисам и заверили, что специалисты уже работают над восстановлением системы.
В работе мобильного приложения и ряда сервисов Приватбанка произошел масштабный сбой.
Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV.
Приватбанк не работает 5 июня: какая причина
В Приватбанке подтвердили информацию о том, что действительно произошел сбой в работе ряда онлайн-сервисов.
– Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно, говорится в сообщении.
В Приватбанке поблагодарили клиентов за терпение и добавили, что в ближайшее время все будет работать, как было обычно.
Во вторник, 2 июня, зафиксировали сбой в Монобанке, Приватбанке и ряде онлайн-сервисов, в частности, в Viber, Facebook, Netflix, Twitch и других.
В тот день пользователи сообщали о трудностях с доступом и нестабильной работе цифровых платформ.