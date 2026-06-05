В работе мобильного приложения и ряда сервисов Приватбанка произошел масштабный сбой.

Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV.

Приватбанк не работает 5 июня: какая причина

В Приватбанке подтвердили информацию о том, что действительно произошел сбой в работе ряда онлайн-сервисов.

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– Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно, говорится в сообщении.

В Приватбанке поблагодарили клиентов за терпение и добавили, что в ближайшее время все будет работать, как было обычно.

Во вторник, 2 июня, зафиксировали сбой в Монобанке, Приватбанке и ряде онлайн-сервисов, в частности, в Viber, Facebook, Netflix, Twitch и других.

В тот день пользователи сообщали о трудностях с доступом и нестабильной работе цифровых платформ.

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