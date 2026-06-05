4 июня и в ночь на 5 июня Силы обороны нанесли удары по ряду объектов россиян, в частности по пунктам управления БпЛА и районам сосредоточения живой силы на временно оккупированных территориях и в РФ.

Также подтверждено повреждение нефтяной инфраструктуры по результатам предыдущих ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны нанесли удары по ряду объектов россиян

Также подтверждено повреждение 30–31 мая семи нефтяных резервуаров на временно оккупированной территории Крыма и в РФ.

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— 4 июня и в ночь на 5 июня 2026 года подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду объектов противника, — говорится в сообщении.

В частности, поражен пункт управления противника в районе Каменского (Запорожская область) и командно-наблюдательный пункт подразделения в районе Соледара (Донецкая область).

Также сообщается о поражении пунктов управления БпЛА противника в районах Комара и Воскресенки Донецкой области, а также Коноваловой и Яблукового Запорожской области.

Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Мариуполя, Шевченко и Фёдоровки Донецкой области, Променя Запорожской области и Журавлёвки Белгородской области РФ.

Генштаб также сообщил, что по результатам дополнительного анализа подтверждено повреждение нефтяного резервуара РВС-20000 и двух РВС-5000 30 мая 2026 года в районе морского нефтяного терминала Феодосия в Крыму.

Подтверждены результаты удара по линейной производственно-диспетчерской станции Лазарево (Гонино, Кировская область, Россия) 31 мая 2026 года.

Тогда были уничтожены два резервуара, повреждены ещё два резервуара и насосная станция.

Напомним, СБС сообщили о поражении четырех судов-сухогрузов и одного танкера в портах временно оккупированных Мариуполя и Бердянска и в прибрежных водах ВОТ.

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