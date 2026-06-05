В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в подземный переход, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

ДТП в Киеве 5 июня: какие последствия

В Полиции Киева отметили, что устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Соломенском районе.

– Предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погибли четверо граждан, еще трое получили травмы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

Сейчас смотрят

Как рассказали в ГСЧС Киева, водителя Mercedes Benz зажало конструкциями автомобиля. Спасатели деблокировали его с помощью электроинструмента и передали бригаде скорой помощи.

Все обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливаются. На месте работают правоохранители.

В Патрульной полиции Киева подтвердили, что на Чоколовском бульваре произошло ДТП, однако без уточнения подробностей.

– Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Чоколовском бульваре движение транспорта затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП могли погибнуть по меньшей мере четыре человека, однако информация требует дополнительного подтверждения.

Кроме Киева, сегодня ДТП произошло в Харьковской области на автодороге Р-58 Мерефа – Златополь – Лозовая с участием автомобиля Volkswagen LT, в результате чего пострадали трое детей и двое учителей.

Фото : Факти ICTV

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.