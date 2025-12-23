В Латвии на матче украинского хоккейного клуба лед забросали сотней игрушек
Во время выездного матча Киев Кепиталз, выступающего в Открытом чемпионате Латвии, провели рождественскую акцию, выбросив на лед сотни мягких игрушек.
Акцию провел латвийский клуб Лиепая, который в итоге обыграл Киев Кепиталз со счетом 3:2.
Рождественская акция на матче Киев Кепиталз
Рождественская традиция в этом году собрала на ледовой арене в Лиепае как взрослых, так и маленьких болельщиков, которые пришли на игру с мягкими игрушками.
После первой шайбы хозяев на 13-й минуте первого периода, когда счет открыл Кевин Страдникс, ледовая арена буквально заполнилась мишками и другими игрушками, вызывая радость у зрителей.
Все собранные игрушки передадут латвийским и украинским детям в Лиепае и Риге.
Liepājā lido lāči pic.twitter.com/FVNsMMPlr1
— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) December 22, 2025
После этого возникла задержка в игре, ведь хоккеисты обеих команд убирали лед. Им помогали работники арены.
Перед игрой посетителей развлекали детские аттракционы и рождественская почта, а в течение всей игры также проводились конкурсы с призами.
Для Киев Кепиталз это второе поражение подряд. Киевляне имеют 41 очко за 24 игры и занимают второе место в турнирной таблице.
Напомним, в июне 2025 года вице-чемпион Украины по хоккею клуб Киев Кепиталз сообщил о решении заявиться на сезон-2025/26 в Балтийскую лигу.
Источник: Liepajniekiem.lv