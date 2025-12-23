Во время выездного матча Киев Кепиталз, выступающего в Открытом чемпионате Латвии, провели рождественскую акцию, выбросив на лед сотни мягких игрушек.

Акцию провел латвийский клуб Лиепая, который в итоге обыграл Киев Кепиталз со счетом 3:2.

Рождественская акция на матче Киев Кепиталз

Рождественская традиция в этом году собрала на ледовой арене в Лиепае как взрослых, так и маленьких болельщиков, которые пришли на игру с мягкими игрушками.

Сейчас смотрят

После первой шайбы хозяев на 13-й минуте первого периода, когда счет открыл Кевин Страдникс, ледовая арена буквально заполнилась мишками и другими игрушками, вызывая радость у зрителей.

Все собранные игрушки передадут латвийским и украинским детям в Лиепае и Риге.

Liepājā lido lāči pic.twitter.com/FVNsMMPlr1 — Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) December 22, 2025

После этого возникла задержка в игре, ведь хоккеисты обеих команд убирали лед. Им помогали работники арены.

Перед игрой посетителей развлекали детские аттракционы и рождественская почта, а в течение всей игры также проводились конкурсы с призами.

Для Киев Кепиталз это второе поражение подряд. Киевляне имеют 41 очко за 24 игры и занимают второе место в турнирной таблице.

Напомним, в июне 2025 года вице-чемпион Украины по хоккею клуб Киев Кепиталз сообщил о решении заявиться на сезон-2025/26 в Балтийскую лигу.

Источник: Liepajniekiem.lv

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.