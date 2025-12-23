Під час виїзного матчу Київ Кепіталз, який виступає у Відкритому чемпіонаті Латвії, провели різдвяну акцію, викинувши на лід сотні м’яких іграшок.

Акцію провів латвійський клуб Лієпая, який у підсумку обіграв Київ Кепіталз з рахунком 3:2.

Різдвяна акція на матчі Київ Кепіталз

Різдвяна традиція цього року зібрала на льодовій арені в Лієпаї як великих, так і маленьких уболівальників, які прийшли на гру з м’якими іграшками.

Після першої шайби господарів на 13-й хвилині першого періоду, коли рахунок відкрив Кевін Страднікс, льодова арена буквально заповнилася ведмедиками та іншими іграшками, викликаючи радість у глядачів.

Всі зібрані іграшки передадуть латвійським і українським дітям в Лієпаї та Ризі.

Liepājā lido lāči pic.twitter.com/FVNsMMPlr1 — Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) December 22, 2025

Після цього виникла затримка у грі, адже хокеїсти з обох команд прибирали лід. Їм допомагали працівники арени.

Перед грою відвідувачів розважали дитячі атракціони та різдвяна пошта, а протягом всієї гри також проводилися конкурси з призами.

Для Київ Кепіталз це друга поразка поспіль. Кияни мають 41 очко за 24 гри та посідають другу сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, у червні 2025 року віцечемпіон України з хокею клуб Київ Кепіталз повідомив про рішення заявитися на сезон-2025/26 у Балтійську лігу.

Джерело: Liepajniekiem.lv

