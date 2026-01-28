Анастасия Меркушина завоевала для Украины первое золото на чемпионате Европы-2026 по биатлону. Украинка стала победительницей индивидуальной гонки среди женщин, которая состоялась в норвежском Шушене.

Анастасия Меркушина завоевала золото на чемпионате Европы-2026 по биатлону

В заявке сборной Украины на индивидуальную гонку было шесть спортсменок: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Лилия Стеблина, Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк. Впрочем, непосредственно перед стартом Приходько и Тарасюк снялись с соревнований, поэтому в гонке приняли участие четыре украинки.

Меркушина провела безупречную гонку, отработав все четыре огневых рубежа без промахов и не получив ни одной штрафной минуты. Также украинка вошла в топ-15 по показателю скорострельности.

Сейчас смотрят

В двадцатку лучших попала еще одна представительница Украины — Валерия Дмитренко. Биатлонистка допустила одну ошибку на первом рубеже, но остальные стрельбы прошла чисто и финишировала 19-й с небольшим отставанием от победительницы.

— Трасса в Шушене стала успешной для Анастасии Меркушиной! Она оказалась одной из трех биатлонисток, которой удалось закрыть все 20 мишеней. Чистая и быстрая стрельба позволила Анастасии не только подняться на подиум, но и победить в сегодняшней гонке! — пишет НОК Украины и олимпийская команда.

Надежда Белкина с двумя штрафными минутами заняла 31-е место. Лилия Стеблина показала худший результат среди украинок — семь промахов на стрельбе и 79-я позиция на финише.

Чемпионат Европы-2026 по биатлону продолжится в пятницу, 30 января, спринтерскими гонками среди мужчин и женщин.

В НОК отмечают, что это первая медаль для украинских спортсменов на этапах Кубка мира/Кубка IBU в соревновательном сезоне 2025/2026. Ранее награды завоевывали только юниоры и юниорки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.