Анастасия Меркушина взяла золото на чемпионате Европы-2026 по биатлону
- Анастасия Меркушина выиграла индивидуальную гонку и принесла Украине первое золото Евро-2026 по биатлону.
- Она отработала все огневые рубежи без промахов и не получила штрафных минут.
- Еще одна украинка, Валерия Дмитренко, финишировала 19-й.
Анастасия Меркушина завоевала для Украины первое золото на чемпионате Европы-2026 по биатлону. Украинка стала победительницей индивидуальной гонки среди женщин, которая состоялась в норвежском Шушене.
В заявке сборной Украины на индивидуальную гонку было шесть спортсменок: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Лилия Стеблина, Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк. Впрочем, непосредственно перед стартом Приходько и Тарасюк снялись с соревнований, поэтому в гонке приняли участие четыре украинки.
Меркушина провела безупречную гонку, отработав все четыре огневых рубежа без промахов и не получив ни одной штрафной минуты. Также украинка вошла в топ-15 по показателю скорострельности.
В двадцатку лучших попала еще одна представительница Украины — Валерия Дмитренко. Биатлонистка допустила одну ошибку на первом рубеже, но остальные стрельбы прошла чисто и финишировала 19-й с небольшим отставанием от победительницы.
— Трасса в Шушене стала успешной для Анастасии Меркушиной! Она оказалась одной из трех биатлонисток, которой удалось закрыть все 20 мишеней. Чистая и быстрая стрельба позволила Анастасии не только подняться на подиум, но и победить в сегодняшней гонке! — пишет НОК Украины и олимпийская команда.
Надежда Белкина с двумя штрафными минутами заняла 31-е место. Лилия Стеблина показала худший результат среди украинок — семь промахов на стрельбе и 79-я позиция на финише.
Чемпионат Европы-2026 по биатлону продолжится в пятницу, 30 января, спринтерскими гонками среди мужчин и женщин.
В НОК отмечают, что это первая медаль для украинских спортсменов на этапах Кубка мира/Кубка IBU в соревновательном сезоне 2025/2026. Ранее награды завоевывали только юниоры и юниорки.