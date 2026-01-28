Анастасія Меркушина здобула для України перше золото на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону. Українка стала переможницею індивідуальної гонки серед жінок, що відбулася в норвезькому Шушені.

Анастасія Меркушина здобула золото на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону

У заявці збірної України на індивідуальну гонку було шість спортсменок: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько та Тетяна Тарасюк. Втім, безпосередньо перед стартом Приходько та Тарасюк знялися зі змагань, тож участь у гонці взяли чотири українки.

Меркушина провела бездоганну гонку, відпрацювавши всі чотири вогневі рубежі без промахів і не отримавши жодної штрафної хвилини. Також українка увійшла до топ-15 за показником швидкострільності.

– Траса в Шушені стала успішною для Анастасії Меркушиної! Вона виявилася однією з трьох біатлоністок, якій вдалося закрити усі 20 мішені. Чиста та швидка стрільба дозволила Анастасії не лише піднятися на подіум, але й перемогти у сьогоднішній гонці! – пише НОК України та олімпійська команда.

До двадцятки найкращих потрапила ще одна представниця України — Валерія Дмитренко. Біатлоністка припустилася однієї хиби на першому рубежі, але решту стрільб пройшла чисто й фінішувала 19-ю з відставанням понад дві хвилини від переможниці.

Надія Бєлкіна з двома штрафними хвилинами посіла 31-ше місце. Лілія Стеблина показала найгірший результат серед українок — сім промахів на стрільбі та 79-та позиція на фініші.

Чемпіонат Європи-2026 з біатлону продовжиться у п’ятницю, 30 січня, спринтерськими гонками серед чоловіків та жінок.

У НОК зауважують, що це перша медаль для українських спортсменів на етапах Кубка світу/Кубка IBU у змагальному сезоні 2025/2026. Раніше нагороди здобували лише юніори та юніорки.

