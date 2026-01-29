Украинская легкоатлетка Юлия Левченко начала зимний сезон-2026 с победы. В немецком Коттбусе она завоевала золото в прыжках в высоту на местном турнире.

Среди ее соперниц были немка Имке Оннен и бронзовая призерка чемпионата мира Лиа Апостоловски из Словении.

Левченко выиграла турнир в Коттбусе

Левченко стартовала с прыжка на высоте 1,75 м, взяв ее с первой попытки. Все спортсменки также преодолели следующую планку 1,80 м.

Сейчас смотрят

Однако на высоте 1,84 м соревнования завершили две легкоатлетки – Туури Хета из Финляндии и Кристина Овчинникова из Казахстана.

На высоте 1,88 м определился подиум – Левченко, а немки Бьянка Стихлинг и Имке Оннен преодолели планку, но только украинка покорила планку с первой попытки. Остальные атлетки завершили выступления на турнире.

Левченко преодолела с первой попытки и высоту 1,91 м. Оннен также это удалось, а вот Стихлинг, использовав три попытки, не смогла покорить планку и завершила выступления.

В итоге золото турнира завоевала Левченко, которая стала единственной спортсменкой, смогшей взять высоту 1,94 метра.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.