Українська легкоатлетка Юлія Левченко розпочала зимовий сезон-2026 з перемоги. У німецькому Коттбусі вона виборола золото у стрибках у висоту на місцевому турнірі.

Серед її опоненток були німкеня Імке Оннен та бронзова призерка чемпіонату світу Ліа Апостоловські зі Словенії.

Левченко виграла турнір у Коттбусі

Левченко стартувала зі стрибка на висоті 1,75 м, взявши її з першої спроби. Усі спортсменки також подолали наступну планку 1.80 м.

Проте на висоті 1.84 м змагання завершили дві легкоатлетки — Туурі Хета з Фінляндії та Крістіна Овчинникова з Казахстану.

На висоті 1.88 м визначився подіум – Левченко, та німкені Б’янка Стіхлінг та Імке Оннен подолали планку, але лише українка підкорила планку з першої спроби. Інші атлетки завершили виступи на турнірі.

Левченко подолала з першої спроби й висоту 1.91 м. Оннен також це вдалося, а ось Стіхлінг, використавши три спроби, не змогла підкорити планку і завершила виступи.

У підсумку золото турніру виборола Левченко, яка стала єдиною спортсменкою, що змогла взяти висоту 1,94 метра.

