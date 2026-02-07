Сегодня, 7 февраля, украинская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Украины Елена Пидгрушная объявила о завершении спортивной карьеры.

Пидгрушная завершает карьеру

Елена Пидгрушная заявила, что она сейчас в статусе молодой мамы, а потому выбирает семью, а не карьеру.

— Материнство изменило мои приоритеты, и я думала, что это пауза. Но сейчас я все же выбираю семью, выбираю ребенка. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что это все, это будет завершение, конец моей карьеры, — сказала Елена Пидгрушная в эфире Єдиних новин.

Елена Пидгрушная пригласила всех поклонников биатлона на весенний Чемпионат Украины в Буковеле.

— И там мы с Витой Семиренко проведем прощальную церемонию, где попрощаемся со своей спортивной карьерой. И в надежде перейти на преподавательскую, тренерскую или какую-то другую деятельность, — подчеркнула украинская биатлонистка.

Что касается своего будущего, то Елена Пидгрушная заявила, что готова рассмотреть различные варианты, в том числе и преподавательскую деятельность.

— Я очень хочу поделиться своим опытом. Я очень рада за Валентину Семиренко, которая сейчас обучает молодое поколение. Так же хотела бы и я, — подчеркнула биатлонистка.

Что известно о Елене Пидгрушной

Будущая спортсменка родилась 9 января 1987 года в Польше, но впоследствии семья переехала в поселок Великая Березовица, что в пригороде Тернополя. Елена Пидгрушная окончила Тернопольский национальный педагогический университет по специальности преподаватель физической культуры. Впоследствии поступила в аспирантуру Львовского государственного университета физической культуры.

Среди спортивных достижений Елены Пидгрушной — золотая призерка этапа Кубка мира 2009 года в Рупольдинге (эстафета), бронзовая призерка чемпионата мира среди юниоров и юношей 2006 года, серебряный призер чемпионата Европы 2007 года среди юниорок, золотая медалистка в составе эстафетной команды чемпионата Европы 2009 года (Уфа, Россия), серебряная медалистка в составе эстафетной команды чемпионата Европы 2010 года (город Отепя, Эстония).

С апреля 2014 года Елена Пидгрушная стала заместителем министра молодежи и спорта Украины. 26 марта 2015 года приняла решение вернуться в биатлон и оставила должность заместителя.

Елена Пидгрушная была замужем за нардепом от ВО Свобода Алексеем Кайдой. После развода в 2021 году вышла замуж во второй раз — за бывшего лыжника Ивана Белосюка. Впоследствии супруги развелись.

В мае 2025 года Елена Пидгрушная вышла замуж за военного по имени Ростислав. В августе 2025 года у супругов родился сын.

Елена Пидгрушная награждена орденом княгини Ольги II и III степеней.

Участие в Олимпийских играх и чемпионатах

На зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года в эстафете украинская команда в составе Елены Пидгрушной, Юлии Джими, Виты Семеренко, Валентины Семеренко получила золото.

На Чемпионате мира 2011 года в российском Ханты-Мансийске Пигрушная завоевала серебряную награду в эстафете, однако из-за нарушения антидопинговых правил Оксаной Хвостенко Международный союз биатлонистов лишил украинскую женскую команду второго места.

На Чемпионате мира по биатлону 2013 года в чешском городе Нове Место-на-Мораве в спринте на 7,5 км украинская спортсменка завоевала золото; на тех же соревнованиях в эстафете 4х6 Подгрушная завоевала серебро. На Чемпионате мира по биатлону в австрийском Гохфильцене 2017 года в эстафете Елена Пидгрушная завоевала серебряную награду.

На Чемпионате Европы по биатлону в словацком городке Брезно-Осрблие в 2012 году в трех дисциплинах Елена Пидгрушная завоевала золотые медали.

Фото: Олена Підгрушна/Instagram

