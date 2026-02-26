Украина окончательно сформировала заявку на зимние Паралимпийские игры-2026 в Италии. Всего сине-желтые завоевали 25 лицензий.

Украина на Паралимпиаде-2026: состав

На зимней Паралимпиаде-2026 Украина будет представлена 35 атлетами – 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Украинцы будут соревноваться в четырех видах спорта: парабиатлоне, паралимпийских гонках, парагорнолыжном спорте и парасноубординге.

25 лицензий – это рекордный результат для Украины в истории зимних Паралимпийских игр. Ранее самый большой состав команда имела в 2014 году – тогда на соревнованиях выступили 23 спортсмена в трех дисциплинах.

Также на Паралимпиаде дебютируют девять украинских параатлетов.

Состав сборной Украины на зимнюю Паралимпиаду-2026

Паралижные гонки и парабиатлон (с поражениями опорно-двигательного аппарата): Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк, Серафим Драгун, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь, Григорий Шимко, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Богдана Конашук;

Паралижные гонки и парабиатлон (с нарушениями зрения): Александр Казик, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук; Романа Любашева, Илона Казик, Оксана Шишкова, Александра Даниленко; спортсмены-лидеры: Сергей Кучерявый, Дмитрий Драгун, Артем Казарян, Александр Мукшин, Александр Никонович, Андрей Доценко, Виталий Труш, Никита Стахурский, Дарья Ковалева, Анастасия Шабалдина;

Парагорные лыжи: Максим Гелюта;

Максим Гелюта; Парасноубординг: Владислав Хильченко.

Напомним, на Паралимпиаде-2022 украинцы завоевали 11 золотых, десять серебряных и восемь бронзовых медалей.

