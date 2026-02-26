Україна сформувала остаточно заявку на зимові Паралімпійські ігри-2026 в Італії. Усього синьо-жовті вибороли 25 ліцензій.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україна на Паралімпіаді-2026: склад

На зимовій Паралімпіаді-2026 Україна буде представлена 35 атлетами – 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Українці будуть змагатися у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

25 ліцензій – це рекордний результат для України в історії зимових Паралімпійських ігор. Раніше найбільший склад команда мала у 2014 році — тоді на змаганнях виступили 23 спортсмени у трьох дисциплінах.

Також на Паралімпіаді дебютують дев’ять українських параатлетів.

Склад збірної України на зимову Паралімпіаду-2026

Паралижні перегони і парабіатлон (з ураженнями опорно-рухового апарату): Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафим Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук;

(з ураженнями опорно-рухового апарату): Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафим Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук; Паралижні перегони і парабіатлон (з порушеннями зору): Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна;

(з порушеннями зору): Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна; Парагірськолижний спорт : Максим Гелюта;

: Максим Гелюта; Парасноубординг: Владислав Хільченко.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2022 українці вибороли 11 золотих, десять срібних та вісім бронзових медалей.

