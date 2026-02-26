Україна їде на Паралімпіаду-2026 з рекордною заявкою: деталі
- Україну на Паралімпіаді-2026 представлять 35 спортсменів, з них 25 атлетів і 10 гайдів.
- Команда змагатиметься у чотирьох видах: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.
Україна сформувала остаточно заявку на зимові Паралімпійські ігри-2026 в Італії. Усього синьо-жовті вибороли 25 ліцензій.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Україна на Паралімпіаді-2026: склад
На зимовій Паралімпіаді-2026 Україна буде представлена 35 атлетами – 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.
Українці будуть змагатися у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.
25 ліцензій – це рекордний результат для України в історії зимових Паралімпійських ігор. Раніше найбільший склад команда мала у 2014 році — тоді на змаганнях виступили 23 спортсмени у трьох дисциплінах.
Також на Паралімпіаді дебютують дев’ять українських параатлетів.
Склад збірної України на зимову Паралімпіаду-2026
- Паралижні перегони і парабіатлон (з ураженнями опорно-рухового апарату): Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафим Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук;
- Паралижні перегони і парабіатлон (з порушеннями зору): Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна;
- Парагірськолижний спорт: Максим Гелюта;
- Парасноубординг: Владислав Хільченко.
Нагадаємо, на Паралімпіаді-2022 українці вибороли 11 золотих, десять срібних та вісім бронзових медалей.