Нидерланды стали шестой страной, поддержавшей бойкот Украины на Паралимпиаде
- Нидерландские официальные лица не будут участвовать в мероприятиях с флагами или гимнами России и Беларуси.
- Спортсмены Нидерландов сами будут решать, выходить ли на награждение вместе, где будут флаги РФ и РБ.
Национальный паралимпийский комитет Нидерландов поддержал Украину, которая объявила бойкот церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за решения допустить россиян и белорусов к соревнованиям под своими флагами.
Об этом сообщает сайт НПК страны.
Нидерланды присоединились к бойкоту Паралимпиады
Нидерланды стали шестой страной, которая заявила о солидарности с украинской сборной.
– НПК Нидерландов выражает сожаление по поводу того, что во время предстоящих Паралимпийских игр в Италии российские и белорусские спортсмены будут участвовать под собственным флагом. Это означает, что национальные символы обеих стран будут видны во время официальных мероприятий, таких как церемония открытия и награждения.
Была надежда, что этого можно будет избежать благодаря дипломатическому давлению, но, к сожалению, это не удалось. Для украинских спортсменов это должно быть очень обидно, – говорится в заявлении.
В комитете добавили, что нидерландские официальные лица не будут участвовать в мероприятиях, где будет вывешен российский или белорусский флаг или где будет звучать гимн одной из этих стран.
– Нидерландские спортсмены сами будут решать, участвовать ли в церемонии награждения, где российский или белорусский спортсмен будет чествован гимном и флагом, – отметили в комитете.
Ранее к бойкоту Украины присоединились пять стран – Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия и Польша.
Также Суспільне приняло решение не транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Напомним, что к зимним Паралимпийским играм-2026, которые пройдут с 6 по 15 марта, допущены шесть российских и четыре белорусских спортсмена под национальными флагами.
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подчеркнул, что вердикт об участии спортсменов из России и Беларуси является окончательным. Он обратился к Украине и другим государствам, которые заявили о намерении бойкотировать церемонию открытия, с призывом пересмотреть свою позицию.