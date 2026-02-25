Национальный паралимпийский комитет Нидерландов поддержал Украину, которая объявила бойкот церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за решения допустить россиян и белорусов к соревнованиям под своими флагами.

Об этом сообщает сайт НПК страны.

Нидерланды присоединились к бойкоту Паралимпиады

Нидерланды стали шестой страной, которая заявила о солидарности с украинской сборной.

– НПК Нидерландов выражает сожаление по поводу того, что во время предстоящих Паралимпийских игр в Италии российские и белорусские спортсмены будут участвовать под собственным флагом. Это означает, что национальные символы обеих стран будут видны во время официальных мероприятий, таких как церемония открытия и награждения.

Была надежда, что этого можно будет избежать благодаря дипломатическому давлению, но, к сожалению, это не удалось. Для украинских спортсменов это должно быть очень обидно, – говорится в заявлении.

В комитете добавили, что нидерландские официальные лица не будут участвовать в мероприятиях, где будет вывешен российский или белорусский флаг или где будет звучать гимн одной из этих стран.

– Нидерландские спортсмены сами будут решать, участвовать ли в церемонии награждения, где российский или белорусский спортсмен будет чествован гимном и флагом, – отметили в комитете.

Ранее к бойкоту Украины присоединились пять стран – Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия и Польша.

Также Суспільне приняло решение не транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Напомним, что к зимним Паралимпийским играм-2026, которые пройдут с 6 по 15 марта, допущены шесть российских и четыре белорусских спортсмена под национальными флагами.

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подчеркнул, что вердикт об участии спортсменов из России и Беларуси является окончательным. Он обратился к Украине и другим государствам, которые заявили о намерении бойкотировать церемонию открытия, с призывом пересмотреть свою позицию.

