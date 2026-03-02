Украинской сборной запретили выступать на Паралимпийских играх-2026 в форме с картой Украины.

Об этом сообщил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в интервью агентству Укринформ.

– Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: нет, так не пойдет. Мол, эта форма политическая, – отметил он.

По словам Сушкевича, в Международном Паралимпийском комитете заявили, что не допустят выхода украинской команды в такой форме.

Он рассказал, что форма была очень красивой и символичной. Как утверждает Сушкевич, эта форма очень акцентированно “кричала” о том, что Украина есть в Европе и мире, со всеми своими территориями без российской оккупации.

Сушкевич отметил, что радикальность позиции Украины объясняется тем, что после Паралимпийских игр-2024 в Париже эскалация лояльности к России произошла с новой волной.

Он объяснил, что там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые следят, чтобы не дать Украине заявить о себе как о стране без оккупации, которая намерена бороться в соответствующей форме против страны-агрессора.

