Українській збірній заборонили виступати на Паралімпійських іграх-2026 у формі з картою України.

Про це повідомив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Форму збірної України заборонили на Паралімпіаді-2026

– Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: ні, так не піде. Мовляв, ця форма політична, – зазначив він.

За словами Сушкевича, у Міжнародному Паралімпійському комітеті заявили, що не допустять виходу української команди у такій формі.

Він розповів, що форма була дуже красивою та символічною. Як стверджує Сушкевич, ця форма дуже акцентовано “кричала” про те, що Україна є в Європі та світі, з усіма своїми територіями без російської окупації.

Сушкевич зазначив, що радикальність позиції України пояснюється тим, що після Паралімпійських ігор-2024 у Парижі ескалація лояльності до Росії відбулася з новою хвилею.

Він пояснив, що там уже сидять суб’єкти паралімпійського чиновництва, які стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе як країну без окупації, що має наміри боротися у відповідній формі проти країни-агресора.

