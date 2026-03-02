Збірній України заборонили форму з картою на Паралімпіаді-2026 — Сушкевич
- Міжнародний паралімпійський комітет заборонив збірній України виступати на Іграх-2026 у парадній формі з зображенням карти держави, назвавши такий дизайн політичним.
- Валерій Сушкевич заявив, що це рішення свідчить про нову хвилю лояльності міжнародних чиновників до Росії та спроби завадити Україні нагадати про себе.
Українській збірній заборонили виступати на Паралімпійських іграх-2026 у формі з картою України.
Про це повідомив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич в інтерв’ю агентству Укрінформ.
Форму збірної України заборонили на Паралімпіаді-2026
– Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: ні, так не піде. Мовляв, ця форма політична, – зазначив він.
За словами Сушкевича, у Міжнародному Паралімпійському комітеті заявили, що не допустять виходу української команди у такій формі.
Він розповів, що форма була дуже красивою та символічною. Як стверджує Сушкевич, ця форма дуже акцентовано “кричала” про те, що Україна є в Європі та світі, з усіма своїми територіями без російської окупації.
Сушкевич зазначив, що радикальність позиції України пояснюється тим, що після Паралімпійських ігор-2024 у Парижі ескалація лояльності до Росії відбулася з новою хвилею.
Він пояснив, що там уже сидять суб’єкти паралімпійського чиновництва, які стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе як країну без окупації, що має наміри боротися у відповідній формі проти країни-агресора.