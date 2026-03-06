Российские военные, получившие ранения во время войны против Украины, смогут участвовать в будущих Паралимпийских играх, заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Из-за участия представителей из РФ церемонию открытия Паралимпиады-2026 бойкотировали 16 команд.

Участие военных РФ в Паралимпиаде: что известно

Расследование польского вещателя Vot Tak, входящего в государственную телекомпанию TVP, показало, что Россия активно привлекает раненых военных к паралимпийскому спорту.

Сейчас смотрят

По информации Российского паралимпийского комитета, в составе национальных команд выступают не менее 70 ветеранов.

По последним данным, 16 команд, среди них и Украина, бойкотируют церемонию открытия из-за участия спортсменов из России и Беларуси.

В феврале МПК разрешил соревноваться шести российским и четырем белорусским спортсменам. Таким решением организация фактически отменила предыдущий запрет.

Это первый случай с 2014 года, когда на Паралимпийских играх снова поднимут российский флаг.

— Мы должны помнить, откуда берет начало наше движение. Оно началось после Второй мировой войны, в частности с раненых военнослужащих… Мы против любой войны, любого конфликта, но то, что мы предлагаем, — это возможность для тех, кто был ранен на войне, снова интегрироваться в общество через спорт. Для нас не имеет значения, что они делали раньше на поле боя. Конечно, военные преступления — это другое дело, но мы предлагаем им второй шанс, — заявил Парсонс, отвечая на вопрос, позволит ли МПК россиянам, участвовавшим в войне, соревноваться на будущих Играх.

По данным МИД Украины, по состоянию на 6 марта 16 стран и Евросоюз отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады.

Церемония открытия зимних Паралимпийских игр состоялась 6 марта в Вероне на Arena di Verona. Игры продлятся до 15 марта.

Источник : ВВС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.