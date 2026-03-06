Російські військові, які отримали поранення під час війни проти України, зможуть брати участь у майбутніх Паралімпійських іграх, заявив президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс.

Через участь представників з РФ церемонію відкриття Паралімпіади-2026 байкотували 16 команд.

Участь військових РФ у Паралімпіаді: що відомо

Розслідування польського мовника Vot Tak, що входить до державної телекомпанії TVP, показало, що Росія активно залучає поранених військових до паралімпійського спорту.

За інформацією Російського паралімпійського комітету, у складі національних команд уже виступають щонайменше 70 ветеранів.

За останніми даними, 16 команд, серед них і Україна, бойкотують церемонію відкриття через участь спортсменів із Росії та Білорусі.

У лютому МПК дозволив змагатися шістьом російським і чотирьом білоруським спортсменам. Таким рішенням організація фактично скасувала попередню заборону.

Це перший випадок із 2014 року, коли на Паралімпійських іграх знову піднімуть російський прапор.

– Ми маємо пам’ятати, звідки походить наш рух. Він розпочався після Другої світової війни, зокрема з поранених військовослужбовців… Ми проти будь-якої війни, будь-якого конфлікту, але те, що ми пропонуємо – це можливість для тих, хто був поранений на війні, знову інтегруватися в суспільство через спорт. Для нас не має значення, що вони робили раніше на полі бою. Звичайно, військові злочини — це інша справа, але ми пропонуємо їм другий шанс, – заявив Парсонс, відповідаючи на запитання, чи дозволить МПК росіянам, які брали участь у війні, змагатися на майбутніх Іграх.

За даними МЗС України, станом на 6 березня 16 країн та Євросоюз відмовилися від участі у церемонії відкриття Паралімпіади.

Церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор відбулася 6 березня у Вероні на Arena di Verona. Ігри триватимуть до 15 березня.

Джерело : ВВС

