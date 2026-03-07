Флаг Украины вынесли на открытии Паралимпийских игр-2026, несмотря на бойкот церемонии
- Сборная Украины и еще 16 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026 в знак протеста против допуска спортсменов из России и Белоруссии.
- Российскую делегацию, впервые за 12 лет появившуюся на параде наций, освистали зрители на Арене Вероны.
- Несмотря на бойкот и требование Украины не использовать флаг, волонтеры торжественно пронесли украинский флаг под аплодисменты зрителей.
Флаг Украины вынесли на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр, несмотря на бойкот нашей сборной.
Об этом 7 марта сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.
Бойкот Украины на зимней Паралимпиаде: что известно
Украинские паралимпийцы отказались участвовать в Церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр, протестуя против решения Международного паралимпийского комитета допустить на Игры спортсменов из России и Белоруссии.
Кроме того, Украина потребовала от организаторов Игр не использовать национальный флаг на торжествах, отметили в Министерстве.
— На официальном уровне от участия в Церемонии открытия отказались ЕС и 16 стран – Австрия, Австралия, Великобритания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Украина. Ряд стран не транслировало начало Паралимпиады-2026 в знак солидарности с Украиной, – говорится в сообщении.
Реакция зрителей и поддержка Украины на открытии Паралимпиады
6 марта агентство AFP сообщило, что во время церемонии открытия в Вероне зрители освистали российскую делегацию. Россия появилась на параде наций впервые за 12 лет.
Несмотря на требование Украины не использовать флаг, волонтеры пронесли его под длительные аплодисменты, отметили в агентстве.
В прямом эфире телемоста Италия — Украина на Общественном вещании украинские паралимпийцы пообещали побеждать на спортивных аренах Паралимпиады-2026, несмотря на провокации со стороны страны-агрессорки и ее сателлита, добавили в Министерстве молодежи и спорта Украины.
Ранее мы писали, что Украина получила вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2026. Ее добыла в борьбе украинская парабиатлонистка Александра Кононова.