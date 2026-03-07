Флаг Украины вынесли на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр, несмотря на бойкот нашей сборной.

Об этом 7 марта сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Бойкот Украины на зимней Паралимпиаде: что известно

Украинские паралимпийцы отказались участвовать в Церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр, протестуя против решения Международного паралимпийского комитета допустить на Игры спортсменов из России и Белоруссии.

Кроме того, Украина потребовала от организаторов Игр не использовать национальный флаг на торжествах, отметили в Министерстве.

— На официальном уровне от участия в Церемонии открытия отказались ЕС и 16 стран – Австрия, Австралия, Великобритания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Украина. Ряд стран не транслировало начало Паралимпиады-2026 в знак солидарности с Украиной, – говорится в сообщении.

Реакция зрителей и поддержка Украины на открытии Паралимпиады

6 марта агентство AFP сообщило, что во время церемонии открытия в Вероне зрители освистали российскую делегацию. Россия появилась на параде наций впервые за 12 лет.

Несмотря на требование Украины не использовать флаг, волонтеры пронесли его под длительные аплодисменты, отметили в агентстве.

В прямом эфире телемоста Италия — Украина на Общественном вещании украинские паралимпийцы пообещали побеждать на спортивных аренах Паралимпиады-2026, несмотря на провокации со стороны страны-агрессорки и ее сателлита, добавили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

