Прапор України винесли на Церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор, незважаючи на бойкот нашої збірної.

Про це 7 березня повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Бойкот України на зимовій Паралімпіаді: що відомо

Українські паралімпійці відмовилися брати участь у Церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор, протестуючи проти рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити на Ігри спортсменів із Росії та Білорусі.

Крім того, Україна вимагала від організаторів Ігор не використовувати національний стяг на урочистостях, зазначили у Міністерстві.

— На офіційному рівні від участі у Церемонії відкриття відмовилися ЄС та 16 країн – Австрія, Австралія, Велика Британія, Естонія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія та Україна. Низка країн не транслювала початок Паралімпіади-2026 на знак солідарності з Україною, – йдеться у повідомленні.

Реакція глядачів і підтримка України на відкритті Паралімпіади

6 березня агенція AFP повідомила, що під час церемонії відкриття у Вероні глядачі освистали російську делегацію. Росія з’явилась на параді націй вперше за 12 років.

Попри вимогу України не використовувати її прапор, волонтери пронесли його під тривалі оплески, зазначили в агенції.

У прямому ефірі телемосту Італія — Україна на Суспільному мовлення українські паралімпійці пообіцяли перемагати на спортивних аренах Паралімпіади-2026, попри провокації з боку країни-агресорки та її сателіту, додали у Міністерстві молоді та спорту України.

Раніше ми писали, що Україна отримала другу золоту медаль на Паралімпіаді-2026. Її виборола українська парабіатлоністка Олександра Кононова.

