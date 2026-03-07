Українська парабіатлоністка Олександра Кононова здобула золоту медаль у жіночому спринті на Зимові Паралімпійські ігри 2026.

Олександра Кононова вибороло “золото” зимової Паралімпіади 2026

Жіночий спринт у парабіатлоні в класі стоячи відбувся на дистанції 7,5 км. У змаганнях брали участь чотири українські спортсменки.

Переможницею гонки стала Олександра Кононова, яка пройшла дистанцію без жодного промаху.

Її результат — 18:41,5 хвилини. Українка випередила найближчу суперницю на 5,9 секунди.

Друге місце посіла Наталі Вілкі з Канади.

Для Кононової це третє паралімпійське “золото” у кар’єрі. Водночас це її перша перемога на Паралімпіаді в біатлоні за останні 12 років.

Ще одну медаль Україні принесла Людмила Ляшенко.

Вона припустилася одного промаху на другому вогневому рубежі, але змогла втриматися у трійці призерок.

Її відставання від переможниці становило 32,4 секунди.

Так Україна отримала перший подвійний подіум на Паралімпіаді-2026.

Інші результати українок

У гонці також виступили ще дві представниці України:

Ірина Буй — 5-те місце, без промахів (+49,5);

Богдана Конашук — 8-ме місце, два промахи (+1:59,5).

Фото: Національний паралімпійський комітет України

