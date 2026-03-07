В України – друге золото на Паралімпіаді-2026 і перший подвійний подіум
- Кононова здобула золото у спринті на Паралімпіаді-2026.
- Ляшенко виборола бронзову медаль.
- Це перший подвійний подіум України на цих Іграх.
Українська парабіатлоністка Олександра Кононова здобула золоту медаль у жіночому спринті на Зимові Паралімпійські ігри 2026.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
Жіночий спринт у парабіатлоні в класі стоячи відбувся на дистанції 7,5 км. У змаганнях брали участь чотири українські спортсменки.
Переможницею гонки стала Олександра Кононова, яка пройшла дистанцію без жодного промаху.
Її результат — 18:41,5 хвилини. Українка випередила найближчу суперницю на 5,9 секунди.
Друге місце посіла Наталі Вілкі з Канади.
Для Кононової це третє паралімпійське “золото” у кар’єрі. Водночас це її перша перемога на Паралімпіаді в біатлоні за останні 12 років.
Ще одну медаль Україні принесла Людмила Ляшенко.
Вона припустилася одного промаху на другому вогневому рубежі, але змогла втриматися у трійці призерок.
Її відставання від переможниці становило 32,4 секунди.
Так Україна отримала перший подвійний подіум на Паралімпіаді-2026.
Інші результати українок
У гонці також виступили ще дві представниці України:
- Ірина Буй — 5-те місце, без промахів (+49,5);
- Богдана Конашук — 8-ме місце, два промахи (+1:59,5).
Фото: Національний паралімпійський комітет України