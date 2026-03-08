Украинская пара Ирина Пидгайна и Артем Коваль стали бронзовыми призерами в танцах на льду на юниорском чемпионате мира-2026 по фигурному катанию, который состоялся в Таллинне (Эстония).

В сумме они набрали 164,32 балла, что позволило им подняться на пьедестал.

Пидгайна и Коваль – бронзовые призеры юниорского ЧМ-2026

В ритмическом танце Пидгайна и Коваль заняли третье место, набрав 65,45 балла.

В произвольной программе дуэт показал свой лучший результат сезона и с 98,87 очками стал вторым.

По сумме двух заездов украинцы получили 164,32 балла и финишировали на третьей позиции, что в итоге принесло им бронзу соревнований. От победителей они отстали на 2,39 балла.

Золото досталось американскому дуэту Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин, а серебро у французской пары Амбре Перье Джанезини и Сэмюэль Бланк Клаперман.

Пидгайна – Коваль: произвольная программа

В танцах на льду в последний раз украинский дуэт поднимался на подиум юниорского ЧМ в 2015 году, когда бронзу выиграли Александра Назарова и Максим Никитин.

Также в этой дисциплине выступил еще один украинский дуэт – Татьяна Белодонова и Иван Качур. Они заняли итоговое 12-е место, набрав 133,94 балла.

В целом украинская команда возвращается с юниорского чемпионата мира по фигурному катанию с двумя наградами. Ранее бронзовыми призерами в соревнованиях спортивных пар стали Ханна Херрера и Иван Хобта.

Последний раз две награды украинцы завоевывали на юниорском ЧМ в 2000 году, Тогда золото и серебро среди пар завоевали Алена Савченко и Станислав Морозов, а также Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук.

