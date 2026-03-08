Українська пара Ірина Підгайна та Артем Коваль стали бронзовими призерами у танцях на льоду на юніорському чемпіонаті світу-2026 з фігурного катання, що відбувся у Таллінні (Естонія).

У сумі вони набрали 164,32 бали, що дозволило їм піднятися на п’єдестал.

Підгайна та Коваль – бронзові призери юніорського ЧС-2026

У ритмічному танці Підгайна й Коваль посіли третє місце, набравши 65,45 бали.

Зараз дивляться

У довільній програмі дует показав свій найкращий результат сезону та з 98,87 очками став другим.

За сумою двох покатів українці отримали 164,32 бали та фінішували на третій позиції, що у підсумку принесла їм бронзу змагань. Від переможців вони відстали на 2,39 бали.

Золото дісталося американському дуету Хана Марія Абоян та Даніїл Веселухін, а срібло у французької пари Амбре Пер’є Джанезіні та Семюель Бланк Клаперман.

Підгайна – Коваль: довільна програма

У танцях на льоду востаннє український дует підіймався на подіум юніорського ЧС у 2015 році, коли бронзу виграли Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Також у цій дисципліні виступив ще один український дует – Тетяна Бєлодонова та Іван Качур. Вони посіли підсумкове 12-те місце, набравши 133,94 бали.

Загалом українська команда повертається з юніорського чемпіонату світу з фігурного катання з двома нагородами. Раніше бронзовими призерами у змаганнях спортивних пар стали Ханна Херрера та Іван Хобта.

Востаннє дві нагороди українці здобували на юніорському ЧС у 2000 році. Тоді золото та срібло серед пар вибороли Альона Савченко й Станіслав Морозов та Юлія Обертас і Дмитро Паламарчук.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.