Украинский дуэт завоевал бронзовые медали юниорского чемпионата мира-2026 по фигурному катанию. На пьедестал соревнований поднялись Ханна Херрера и Иван Хобта.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 3 по 8 марта в Таллинне (Эстония).

Херрера–Хобта – бронзовые призеры юниорского ЧМ

В короткой программе Херрера и Хобта показали пятый результат, набрав 56,95 балла.

В произвольной программе украинский дуэт набрал 103,20 – это второй результат среди 16 пар-участниц соревнований.

В итоге они заняли третье место, получив в сумме 160,15 балла. Золото досталось канадцам Аве Кемп и Йонатану Элизарову, серебро – еще одному канадскому дуэту Жазмин Дерошер и Кирану Трешеру.

Для Хобты это уже вторая медаль на юниорском чемпионате мира. В 2023 году он также стал бронзовым призером, но в паре с Виолеттой Серовой. Отметим, что Херрера является уроженкой Солт-Лейк-Сити и ранее представляла США в одиночном катании.

Херрера – Хобта: произвольная программа на юниорском ЧМ

На юниорском ЧМ по фигурному катанию в Таллинне украинские спортсмены представлены во всех программах.

В женском одиночном катании выступала София Римшина, которая завершила выступления после короткой программы, заняв 35 место. В мужском – Егор Курцев с 13-м результатом вышел в произвольную программу, которая состоится 6 марта.

Также 6 марта состоится ритм-танец в соревнованиях танцевальных пар. В произвольную программу попытается отобраться украинский дуэт Татьяна Белодонова и Иван Качур.

Напомним, в 2025 году украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский завоевали серебро юниорского чемпионата мира-2025 по спортивным парам.

