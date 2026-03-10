Украинские лыжные акробаты выиграли три медали на первом старте после Олимпиады-2026
- Украинские фристайлисты завоевали три медали на этапе Кубка Европы в Айроло.
- Оксана Яцюк выиграла золото, Роман Бондарчук и Диана Яблонская – серебро.
- В соревнованиях участвовали украинцы, которые выступали на Олимпиаде-2026.
Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала три медали на этапе Кубка Европы, который состоялся в швейцарском Айроло.
Эти соревнования стали первыми для части украинских акробатов после завершения зимних Олимпийских игр-2026.
Украинские фристайлисты взяли медали Кубка Европы
На старт этапа Кубка Европы вышли десять украинцев, четыре из которых – Максим Кузнецов, Оксана Яцюк, Диана Яблонская и Нелли Попович – участвовали в Олимпиаде-2026.
В первый день украинцы завоевали две награды: Оксана Яцюк стала победительницей женских соревнований, а Роман Бондарчук выиграл серебро в мужских.
Во второй день соревнований серебро завоевала Диана Яблонская.
Заключительный старт сезона по лыжной акробатике состоится в рамках юниорского чемпионата мира по фристайлу в Айроло. Соревнования по лыжной акробатике пройдут 20-21 марта.
Напомним, сборная Украины по лыжной акробатике, которая считалась основными претендентами на медаль на Олимпиаде-2026, завершила выступления без подиума.