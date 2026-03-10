Українські лижні акробати виграли три медалі на першому старті після Олімпіади-2026
- Українські фрістайлісти здобули три медалі на етапі Кубка Європи в Айроло.
- Оксана Яцюк виграла золото, Роман Бондарчук і Діана Яблонська – срібло.
- У змаганнях брали участь українці, які виступали на Олімпіаді-2026.
Збірна України з лижної акробатики виборола три медалі на етапі Кубка Європи, який відбувся у швейцарському Айроло.
Ці змагання стали першими для частини українських акробатів після завершення зимових Олімпійських ігор-2026.
Українські фрістайлісти взяли медалі Кубка Європи
На старт етапу Кубка Європи вийшли десять українців, чотири з яких – Максим Кузнецов, Оксана Яцюк, Діана Яблонська та Неллі Попович брали участь в Олімпіаді-2026.
У перший день українці вибороли дві нагороди: Оксана Яцюк стала переможницею жіночих змагань, а Роман Бондарчук виграв срібло у чоловічих.
У другий день змагань срібло здобула Діана Яблонська.
Заключний старт сезону з лижної акробатики відбудеться у межах юніорського чемпіонату світу з фрістайлу в Айроло. Змагання з лижної акробатики пройдуть 20-21 березня.
Нагадаємо, збірна України з лижної акробатики, яка вважалася основними претендентами на медаль на Олімпіаді-2026, завершила виступи без подіуму.