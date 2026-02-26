Украинскую фристайлистку Ангелину Брикину заставили стереть со своих лыж надпись «Слава ВСУ», которую она показала после выполнения прыжка в женских одиночных соревнованиях на зимних Олимпийских играх-2026.

Об этом 21-летняя спортсменка рассказала в интервью YouTube-каналу Гливинский Pro Sport.

Брикину раскритиковали за надпись Слава ВСУ

Ангелина рассказала, что она подверглась хейту в социальных сетях за надпись Слава ВСУ.

По словам спортсменки, подобная реакция на ее патриотический перформанс произошла впервые, хотя она на каждом старте раньше его показывала, начиная с 2024 года.

– Мне обидно. Я с 2024 года на каждом старте поднимаю лыжи и всегда показываю эту надпись. Это есть в каждом эфире. И за два года никто не сказал стереть ее. Мне очень больно, потому что не просто так написала. Я не хочу популярности, просто у меня есть своя история и в сердце тоже болит.

Когда я показала надпись Слава ВСУ в эфире, то посыпался сильный хейт, что я хочу денег и так далее. Не обращала на это внимания, а потом Энверу Назимовичу (тренеру, – Ред.) сказали, чтобы я ее стерла, – сказала Брыкина.

Брикиной пришлось выполнить требование МОК, чтобы избежать конфликта и угрозы дисквалификации и командных соревнований.

Под личной историей Ангелина имела в виду своего отца. Павел Брыкин защищал Украину с 2015 года и был гранатометчиком в 58 отдельной мотопехотной бригаде.

Отец Брикиной погиб в августе 2022 года в бою с вражеской диверсионно-разведывательной группой возле села Благодатное Николаевской области. У него остались пятеро детей и жена.

Напомним, что Ангелина показала надпись Слава ВСУ на лыжах во время квалификации в женской лыжной акробатике на Олимпиаде-2026.

