Сборная Украины заявила о системном давлении на Паралимпиаде-2026 со стороны МПК
- Национальный паралимпийский комитет Украины заявил о беспрецедентном давлении со стороны руководства Международного паралимпийского комитета, которое проявляется в запрете на использование украинской символики и ограничении деятельности команды.
- В заявлении отмечается тревожная лояльность представителей МПК к российским и белорусским организациям во время проведения Игр в Милане-Кортини.
В Национальном паралимпийском комитете и сборной Украины заявили о давлении на Паралимпийских играх-2026. Оно исходит со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Игр.
Об этом говорится в заявлении Национального паралимпийского комитета Украины.
Давление на Украину на Паралимпиаде
В заявлении утверждается, что с начала Паралимпиады-2026 в Милане-Кортини спортсмены и тренеры украинской команды подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Игр.
Как отмечается, эти проявления носят систематический характер, приобретают критический и позорный характер в отношении сборной Украины и ее членов.
– Украинская паралимпийская команда 30 лет подряд участвует во всех летних и зимних Паралимпийских играх. Ее штаб состоит из профессиональных и опытных менеджеров и руководителей, которые обладают пониманием и соответствующими знаниями положений конституции МПК и регламента паралимпийских процедур, – говорится в сообщении.
Но никогда украинская команда и руководители ее штаба не подвергались таким открыто негативным проявлениям, даже препятствиям как представители Национального паралимпийского комитета, утверждают в заявлении.
В Национальном паралимпийском комитете подчеркнули, что среди таких негативных проявлений – требования снять сине-желтый флаг с дома, где проживает украинская команда, запрет проводить 10-15-минутные собрания для подведения итогов и определения планов на следующий день, инцидент с серьгами с государственным флагом во время церемонии награждения Александры Кононовой.
Кроме того, представители Международного паралимпийского комитета и оргкомитета отобрали у семьи золотого медалиста Тараса Радя украинские флаги и женские платки с национальным орнаментом.
Как утверждают в Национальном паралимпийском комитете, там давно заметили рост особой лояльности к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам, а также к их государственному представительству в международном паралимпийском движении.
– Очевидно, возникает впечатление непонятного партнерства МПК с НПК России и Беларуси. У всего сообщества паралимпийцев Украины и друзей из НПК других стран возникает вопрос: на чем основано указанное специальное партнерство? – резюмировали в заявлении.