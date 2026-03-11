В Национальном паралимпийском комитете и сборной Украины заявили о давлении на Паралимпийских играх-2026. Оно исходит со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Игр.

Об этом говорится в заявлении Национального паралимпийского комитета Украины.

Давление на Украину на Паралимпиаде

В заявлении утверждается, что с начала Паралимпиады-2026 в Милане-Кортини спортсмены и тренеры украинской команды подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Игр.

Как отмечается, эти проявления носят систематический характер, приобретают критический и позорный характер в отношении сборной Украины и ее членов.

– Украинская паралимпийская команда 30 лет подряд участвует во всех летних и зимних Паралимпийских играх. Ее штаб состоит из профессиональных и опытных менеджеров и руководителей, которые обладают пониманием и соответствующими знаниями положений конституции МПК и регламента паралимпийских процедур, – говорится в сообщении.

Но никогда украинская команда и руководители ее штаба не подвергались таким открыто негативным проявлениям, даже препятствиям как представители Национального паралимпийского комитета, утверждают в заявлении.

В Национальном паралимпийском комитете подчеркнули, что среди таких негативных проявлений – требования снять сине-желтый флаг с дома, где проживает украинская команда, запрет проводить 10-15-минутные собрания для подведения итогов и определения планов на следующий день, инцидент с серьгами с государственным флагом во время церемонии награждения Александры Кононовой.

Кроме того, представители Международного паралимпийского комитета и оргкомитета отобрали у семьи золотого медалиста Тараса Радя украинские флаги и женские платки с национальным орнаментом.

Как утверждают в Национальном паралимпийском комитете, там давно заметили рост особой лояльности к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам, а также к их государственному представительству в международном паралимпийском движении.

– Очевидно, возникает впечатление непонятного партнерства МПК с НПК России и Беларуси. У всего сообщества паралимпийцев Украины и друзей из НПК других стран возникает вопрос: на чем основано указанное специальное партнерство? – резюмировали в заявлении.

