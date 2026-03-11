У Національному паралімпійському комітеті та збірній України заявили про тиск на Паралімпійських іграх-2026. Він відбувається з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету та оргкомітету Ігор.

Про це йдеться у заяві Національного паралімпійського комітету України.

Тиск на Україну на Паралімпіаді

У заяві стверджується, що з початку Паралімпіади-2026 у Мілані-Кортіні спортсмени і тренери української команди зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету та оргкомітету Ігор.

Зараз дивляться

Як зазначається, ці прояви мають систематичний характер, набувають критичного та ганебного характеру щодо збірної України та її членів.

– Українська паралімпійська команда 30 років поспіль бере участь у всіх літніх і зимових Паралімпійських іграх. Її штаб складається із фахових і досвідчених менеджерів і керівників, які мають усвідомлення та відповідні знання положень конституції МПК і регламенту паралімпійських процедур, – йдеться у повідомленні.

Але ніколи українська команда і керівники її штабу не зазнавали таких відкрито негативних проявів, навіть перешкод як представників Національного паралімпійського комітету, стверджують у заяві.

У Національному паралімпійському комітеті наголосили, що серед таких негативних проявів – вимоги зняти синьо-жовтий прапор з будинку, де мешкає українська команда, заборона проводити 10-15-хвилинні збори для підбиття підсумків і визначення планів на наступний день, інцидент із сережками з державним прапором під час церемонії нагородження Олександри Кононової.

Крім того, представники Міжнародного паралімпійського комітету і оргкомітету відібрали у родини золотого медаліста Тараса Радя українські прапори та жіночі хустки з національним орнаментом.

Як стверджують у Національному паралімпійському комітеті, там давно помітили зростання особливої лояльності до російського і білоруського паралімпійських комітетів, а також до їхнього державного представництва в міжнародному паралімпійському русі.

– Очевидно, виникає враження незрозумілого партнерства МПК з НПК Росії і Білорусі. У всього загалу паралімпійців України і друзів з НПК інших країн виникає запитання: на чому ґрунтується зазначене спеціальне партнерство? – резюмували у заяві.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.