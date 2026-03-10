Украинский парабиатлонист Максим Мурашковский во время подготовки к соревнованиям использовал ChatGPT как часть своего тренировочного процесса.

Как пишет The Guardian, в течение последних шести месяцев он работал с языковой моделью от OpenAI, которая помогала ему с тактическими советами, планированием подготовки, мотивацией и психологической поддержкой.

Мурашковский использовал ChatGPT для подготовки

По словам Мурашковского, искусственный интеллект фактически стал важной частью его тренировочной системы.

– Последние полгода я тренировался вместе с ChatGPT. Это были не только тактические подсказки – примерно половина моего тренировочного плана, мотивация и многие другие аспекты подготовки. Я использовал его как психолога, тренера, а иногда даже как врача, – отметил спортсмен.

Такие инновационные подходы к подготовке помогли украинцу показать хороший результат и подняться на подиум Паралимпиады-2026.

Мурашковский завоевал серебряную медаль в мужском биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения, при этом не допустив ни одного промаха на стрельбе.

– Я верю в это, это революционная технология, – сказал 25-летний параатлет, добавив, что она заменила то, что он назвал классической тренировкой, которую он всегда проводил с людьми.

Он отметил, что использует искусственный интеллект для изучения языков, для некоторых своих проектов, в химии, биологии и спорте.

Искусственный интеллект также применяется в войне в Украине для поиска целей и анализа спутниковых снимков.

Украина завоевала десять медалей на Паралимпийских играх. Во вторник Мурашковский снова выйдет на старт в лыжных гонках среди спортсменов с нарушениями зрения.

