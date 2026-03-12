Украинец Ярослав Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров U-20 и U-23.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет в социальных сетях.

Лаверенюк – чемпион мира по скелетону среди юниоров

Чемпионат мира по скелетону стартовал в немецком Альтенберге. 18-летний Ярослав Лавренюк победил сразу в двух возрастных категориях – U-20 и U-23.

Сейчас смотрят

В первом заезде Ярослав установил лучший результат – 56,31 секунды, опередив ближайшего соперника на 0,29 секунды.

Во второй попытке украинец показал третье время — 57,21 секунды, но по сумме двух заездов сохранил лидерство, опередив конкурента на 0,18 секунды. Следует добавить, что его главными соперниками были спортсмены, которые совсем недавно участвовали в Олимпийских играх в Милане-Кортини.

Для Ярослава это уже второе золото на юниорском чемпионате мира в его карьере. В прошлом году он также одержал победу в категории U-20, тогда как среди спортсменов до 23 лет финишировал четвертым, оставившись в шаге от медали.

Золотые награды, которые завоевал Ярослав сегодня, – лучший результат сборной Украины в истории выступлений в этом виде спорта. Лавренюк также является серебряным призером Юношеских Олимпийских игр-2024.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.