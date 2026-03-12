Историческое золото: Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров
- Ярослав Лавренюк завоевал золото на юниорском ЧМ по скелетону в Германии.
- 18-летний атлет показал лучший результат в истории выступлений Украины в скелетоне.
Украинец Ярослав Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров U-20 и U-23.
Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет в социальных сетях.
Лаверенюк – чемпион мира по скелетону среди юниоров
Чемпионат мира по скелетону стартовал в немецком Альтенберге. 18-летний Ярослав Лавренюк победил сразу в двух возрастных категориях – U-20 и U-23.
В первом заезде Ярослав установил лучший результат – 56,31 секунды, опередив ближайшего соперника на 0,29 секунды.
Во второй попытке украинец показал третье время — 57,21 секунды, но по сумме двух заездов сохранил лидерство, опередив конкурента на 0,18 секунды. Следует добавить, что его главными соперниками были спортсмены, которые совсем недавно участвовали в Олимпийских играх в Милане-Кортини.
Для Ярослава это уже второе золото на юниорском чемпионате мира в его карьере. В прошлом году он также одержал победу в категории U-20, тогда как среди спортсменов до 23 лет финишировал четвертым, оставившись в шаге от медали.
Золотые награды, которые завоевал Ярослав сегодня, – лучший результат сборной Украины в истории выступлений в этом виде спорта. Лавренюк также является серебряным призером Юношеских Олимпийских игр-2024.