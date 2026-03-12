Українець Ярослав Лавренюк став чемпіоном світу зі скелетону серед юніорів U-20 та U-23.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет у соціальних мережах.

Чемпіонат світу зі скелетону стартував у німецькому Альтенберзі.

Чемпіонат світу зі скелетону стартував у німецькому Альтенберзі. 18-річний Ярослав Лавренюк переміг відразу в двох вікових категоріях — U-20 та U-23.

У першому заїзді Ярослав встановив найкращий результат56,31 секунди, випередивши найближчого суперника на 0,29 секунди.

У другій спробі українець показав третій час 57,21 секунди, але за сумою двох заїздів зберіг лідерство, випередивши конкурента на 0,18 секунди. Слід додати, що його головними суперниками були спортсмени, які зовсім недавно брали участь в Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Для Ярослава це вже друге золото на юніорському чемпіонаті світу у його кар’єрі. Минулого року він також здобув перемогу у категорії U-20, тоді як серед спортсменів до 23 років фінішував четвертим, залишившись за крок від медалі.

Золоті нагороди, які здобув Ярослав сьогодні, – найкращий результат збірної України в історії виступів у цьому виді спорту. Лавренюк також є срібним призером Юнацьких Олімпійських ігор-2024.

