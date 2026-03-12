Українець Ярослав Лавренюк став чемпіоном світу зі скелетону серед юніорів U-20 та U-23.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет у соціальних мережах.

Лаверенюк – чемпіон світу зі скелетону серед юніорів

Чемпіонат світу зі скелетону стартував у німецькому Альтенберзі. 18-річний Ярослав Лавренюк переміг відразу в двох вікових категоріях — U-20 та U-23.

У першому заїзді Ярослав встановив найкращий результат – 56,31 секунди, випередивши найближчого суперника на 0,29 секунди.

У другій спробі українець показав третій час – 57,21 секунди, але за сумою двох заїздів зберіг лідерство, випередивши конкурента на 0,18 секунди. Слід додати, що його головними суперниками були спортсмени, які зовсім недавно брали участь в Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Для Ярослава це вже друге золото на юніорському чемпіонаті світу у його кар’єрі. Минулого року він також здобув перемогу у категорії U-20, тоді як серед спортсменів до 23 років фінішував четвертим, залишившись за крок від медалі.

Золоті нагороди, які здобув Ярослав сьогодні, – найкращий результат збірної України в історії виступів у цьому виді спорту. Лавренюк також є срібним призером Юнацьких Олімпійських ігор-2024.

