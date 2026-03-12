Шахтер в четверг, 12 марта, сыграет первый матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против польского Леха. Игра состоится на Городском стадионе в Познани.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Лех – Шахтер: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Лех – Шахтер являются хозяева.

На победу польской команды принимают ставки с коэффициентом 2.55. Успех украинского клуба оценивают так же в 2.78. Ничейный результат матча Лех – Шахтер в основное время – 3.39.

Согласно прогнозу букмекеров на двухматчевую встречу, больше всего шансов пройти в следующий раунд имеет Шахтер – 1.59. Тогда как проход Леха оценивают в 2.35.

Ранее команды встречались только в товарищеских матчах во время тренировочных сборов. Последний раз это произошло в январе 2024 года, когда горняки одолели своих оппонентов со счетом 3:1.

Всего команды провели четыре спарринга с 2019 года – трижды победу одерживал Шахтер, а еще одна игра завершилась ничьей.

Победитель двухматчевого противостояния в 1/4 финала встретится с командой, которая выиграет в матче АЗ Алкмаар – Спарта Прага.

