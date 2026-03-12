Матч Лех – Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 12 марта на Городском стадионе в Познани.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Матч Лех – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с польской командой в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Лех – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Лех – Шахтер в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Поединок Лех – Шахтер прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Зверов.

На игре будет работать норвежская бригада арбитров во главе с 34-летним Рохитом Сагги. Ему будут ассистировать Андерс Олав Дейл и Йорген Роннинг Вальстадсве. Резервным арбитром назначен Даниэль Хиграфф.

За систему VAR будет отвечать Кристофер Хагенес, которому будет помогать Мариус Лиен.

Лех занял 11-е место на стадии основного этапа лиги и пробился в 1/8 финала через стыковые матчи, где ему противостоял финский КуПС. Шахтер финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и напрямую вышел в 1/8 финала.

